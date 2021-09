CS beruft Christine Graeff und Rafael Lopez Lorenzo in Geschäftsleitung

Die Credit Suisse hat zwei Schlüsselpositionen in der Geschäftsleitung des Konzerns neu besetzt. Rafael Lopez Lorenzo übernimmt per 1. Oktober 2021 den Posten des Compliancechefs. Und per 1. Februar 2022 übernimmt Christine Graeff die Funktion des Global Head of Human Resources, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte.