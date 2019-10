CS bleibt bei Franken-Berichterstattung - RWA künftig in Dollar berechnet

Die Grossbank Credit Suisse verzichtet auf eine Umstellung ihrer Berichterstattung in US-Dollar und bleibt beim Schweizer Franken als Berichtswährung. Allerdings werden die risikogewichteten Aktiven (RWA) ab dem vierten Quartal 2019 neu in US-Dollar berechnet, was zu einem Anstieg im Nettozinseinkommens führen soll.