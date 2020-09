CS-Chef Gottstein will an Ausschüttungszielen festhalten

(Meldung ausgebaut, drei letzte Abschnitte) - Credit Suisse-Chef Thomas Gottstein will an den Zielen der Grossbank betreffend Ausschüttungen festhalten. "Wir wollen grundsätzlich auch in Zukunft die Hälfte des Gewinns an unsere Aktionäre ausbezahlen, über Dividenden und Rückkäufe", sagte Gottstein in einem am Freitagabend vorab veröffentlichten Interview mit der "Schweiz am Wochenende".