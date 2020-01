Die Beschattungsaffäre rund um den ehemaligen Spitzenmanager Iqbal Khan hat im Geschäft der Credit Suisse keine Spuren hinterlassen. "Ich war zufrieden mit den Q4-Ergebnissen", sagte Konzernchef Tidjane Thiam am Mittwoch in einem Interview mit Bloomberg TV. "Es war sehr wichtig für mich, dass wir von all dem nicht abgelenkt werden." Bei der Veröffentlichung der Resultate am 13. Februar werde sich zeigen, dass sich die Mitarbeiter weiter auf die Kunden konzentriert hätten.