CS-Chef will 2022 bei tieferer Ertragsbasis wieder Gewinn schreiben

CS-Chef Thomas Gottstein will die Grossbank nach dem von Enttäuschungen und Skandalen geprägten Jahr 2021 in ruhigere Fahrwasser führen und strebt im laufenden Jahr einen Gewinn an. Allerdings seien auf dem Weg dahin Unsicherheiten wie Russland, China, die Inflation und das Zinsumfeld nur schwer einzuschätzen, sagte Gottstein im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (online am 18.2.).