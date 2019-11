CS engagiert Swiss-Re-Manager als Finanzchef für International Wealth Management

Nun wird Gerhard Lohmann auf den 20. Februar 2020 vom Rückversicherer Swiss Re zur Credit Suisse wechseln, wie am Dienstag in der Bank intern bekanntgegeben wurde. Als CFO der Division "International Wealth Management" (IWM) wird er demnach in Zürich arbeiten und an Wehle rapportieren.

Lohmann war bei Swiss Re seit 2012 als Finanzchef der Geschäftseinheit "Rückversicherung" tätig, wie eine CS-Sprecherin zur Nachrichtenagentur AWP sagte. Davor war er bereits einmal über elf Jahre für die CS tätig gewesen, unter anderem als CFO im Asset Management.

ys/uh

(AWP)