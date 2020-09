CS ernennt Martin Mende zum Strategiechef der Schweizer Tochter

Die Credit Suisse ernennt Martin Mende zum Leiter des Bereich Strategy & Initiatives bei ihrer Schweizer Tochter. Er übernehme die Aufgabe per 1. Oktober, werde dann auch Mitglied des Management Committee der Division Swiss Universal Bank und nehme Einsitz in die Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) AG, teilte die Grossbank am Dienstag mit.