CS: Erträge in Global Markets bisher im Q1 vergleichbar mit letztem Jahr

Die Credit Suisse sieht in ihrer marktabhängigen Division Global Markets (GM) im bisherigen Verlauf des ersten Quartal 2018 (11 von 13 Wochen) in etwa vergleichbare Erträge zum Vorjahr in US-Dollar. Dies ist ein leichter Rückschlag im Vergleich zum letzten bekannten Stand nach sechs Wochen, wie Unterlagen zu einer Präsentation von CEO Tidjane Thiam an einer Bankenkonferenz von Morgan Stanley am Donnerstag in London zeigen.