CS-Immofonds mit Abschluss per Ende September halten Ausschüttung stabil

Der 1a Immo PK hat das Geschäftsjahr laut Mitteilung vom Donnerstag mit einer leicht höheren Anlagerendite von 5,3 Prozent abgeschlossen (VJ 5,1%), dies bei einer unveränderten Ausschüttung von 50 Franken pro Anteil. Die Gesamtperformance wird mit +5,3 nach -6,6 Prozent im Vorjahr angegeben. Der Verkehrswert der Liegenschaften stieg derweil um gut 8 Prozent auf 4,16 Milliarden Franken, wobei der Anstieg auf den Kauf von Bestandesliegenschaften sowie den Kauf der Immobilienprojekte "Parc du Simplon" in Renens/VD und "Valle Maggia Center" in Locarno zurückzuführen sei.

Der Fonds Interswiss erzielte derweil in der Berichtsperiode eine Anlagerendite von 5,9 Prozent (VJ 4,8%), wobei auch hier die Ausschüttung mit 8,40 Franken unverändert bleibt. Die Performance lag bei 17,9 Prozent (VJ -2,8%). Der Verkehrswert der Liegenschaften stieg um gut 3 Prozent auf 2,42 Milliarden Franken. Per 1. Juli 2019 erwarb der Fonds laut Mitteilung eine praktisch voll vermietete, kommerzielle Liegenschaft in Crissier/VD.

Beim REF LogisticsPlus sank die Anlagerendite auf 3,3 von 4,3 Prozent im Vorjahr, die Ausschüttung beträgt unverändert 3,90 Franken. Bei der Performance ergab sich eine Steigerung auf 15,4 von 0,1 Prozent im Jahr davor. Das Portfolio wies per Ende Geschäftsjahr einen Verkehrswert von insgesamt 444,6 Millionen Franken auf, was einen Zuwachs von rund 11 Prozent bedeutet. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte der Fonds eine Logistikliegenschaft in der Flughafenregion Zürich erwerben, wie es heisst.

Der Siat-Fonds erzielte in der Berichtsperiode eine Anlagerendite von 7,6 Prozent (VJ 5,3%) bei unveränderter Ausschüttung von 5,40 Franken pro Anteil. Die Performance wird mit 10,7 nach -3,2 Prozent angegeben. Der Verkehrswert per Ende Periode stand bei 3,30 Milliarden Franken (+10%), wobei das Projekt "Bâleo Erlenmatt" in Basel, an welchem der Fonds zu einem Drittel beteiligt ist, per 1. Mai 2019 fertiggestellt worden sei, so die Mitteilung.

uh/kw

(AWP)