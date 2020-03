CS ist im ersten Quartal bisher gut unterwegs

Die bereits im vergangenen Jahr gesehene positive Entwicklung der Profitabilität habe sich im ersten Quartal 2020 trotz Coronakrise und dem daraus folgenden volatilen Marktumfeld bislang fortgesetzt, schreibt die Credit Suisse am Donnerstag in einem Trading Update im Vorfeld einer Management Präsentation an der jährlichen Morgan Stanley European Financials Konferenz in London.

Wie sich Corona im weiteren Jahresverlauf die Ergebnisse auswirken werde, sei aktuell schwierig abzuschätzen. Die CS überwache Kreditengagements weiterhin umsichtig.

gab/ra

(AWP)