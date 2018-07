CS kann Gewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppeln

Unter dem Strich erzielte die zweitgrösste Schweizer Bank einen Reingewinn von 647 Millionen Franken. Dies entspricht einem Plus von 114 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie die CS am Dienstag mitteilte. Auf Vorsteuerebene lag der Gewinn bei 1,05 Milliarden Franken (+81%). Die grössten Beiträge dazu lieferten die Schweizer Universalbank mit 553 Millionen und das International Wealth Management mit 433 Millionen. Und die strategische Abwicklungseinheit konnte ihren Verlust in der Berichtsperiode auf 368 Millionen weiter eindämmen.

Gewachsen sind auch die Erträge die Bank. Sie legten um 7 Prozent auf 5,60 Milliarden Franken zu. Dem stehen leicht tiefere Kosten von 4,47 Milliarden gegenüber. Daraus errechnet sich ein Verhältnis aus Kosten und Erträgen (Cost-/Income-Ratio) von rund 79,9 Prozent. Das heisst, dass die Bank trotz der deutlichen Fortschritte für jeden eingenommenen Franken noch immer knapp 80 Rappen wieder ausgibt.

Konzernchef Thiam sehr zufrieden

Insgesamt lagen die Zahlen aber in allen Bereichen über den Schätzungen gemäss AWP-Konsens. CEO Tidjane Thiam zeigt sich in der Mitteilung denn auch sehr zufrieden: "Wir haben unseren höchsten bereinigten Vorsteuergewinn der letzten zwölf Quartale erzielt und den Gewinn im Vorjahresvergleich im siebten Quartal in Folge gesteigert."

Die Credit Suisse steht bekanntlich im dritten Jahr ihrer selbst auferlegten dreijährigen Restrukturierungsphase und hat entsprechend noch knapp zwei Quartale bis zum geplanten Abschluss der Sanierung vor sich. Wie die UBS dies bereits früher getan hat, legt auch die CS den Fokus vermehrt auf die Vermögensverwaltung mit reichen Kunden und verabschiedet sich dafür von gewissen risikoreichen Teilen des Investment Bankings.

Gemäss CEO Thiam will sich die Bank für das restliche Jahr 2018 denn auch auf den Ausbau des Vermögensverwaltungsgeschäfts und den Abschluss der Restrukturierung konzentrieren. Für 2019 und darüber hinaus werde man "weiterhin eine verbesserte Profitabilität, höhere Renditen und einen steigenden Shareholder Value" anstreben.

Neugelder fliessen weiter

Den Vermögensverwaltungseinheiten flossen in der Periode von April bis Juni Nettoneugelder in Höhe von 9,1 Milliarden Franken zu. Verglichen mit den 14,4 Milliarden im ersten Quartal sind das zwar etwas weniger, die grosse Konkurrentin UBS hatte in dieser Periode aber einen Abfluss von 1,2 Milliarden Franken zu verzeichnen.

Die verwalteten Vermögen dieser Einheiten erreichten per Mitte Jahr den Stand von 784 Milliarden Franken, während die Gesamtbank gar 1'398 Milliarden verwaltete. Die UBS ist in diesem Punkt mit zuletzt 3'242 Milliarden allerdings mehr als doppelt so gross wie die CS.

Ein wichtiges Kriterium für Grossbanken ist auch die finanzielle Stabilität. Hier bewegt sich die CS weiter auf relativ hohem Niveau, die Kernkapitalquote (CET1) ist zwar um 0,1 Prozentpunkt auf 12,8 Prozent gesunken, die Verschuldungsquote gemessen an der Leverage Ratio dagegen, konnte im gleichen Ausmass auf 3,9 Prozent verbessert werden.

Bekanntlich ist auch Kostenreduktion bei den meisten Grossbanken ein wichtiges Thema - so auch bei der Credit Suisse. Insgesamt verbuchte sie im ersten Halbjahr gemäss den Angaben zusätzliche Nettokosteneinsparungen von 0,5 Milliarden. Die Bank sieht sich diesbezüglich denn auch auf Kurs und bestätigte entsprechend ihr Ziel, die Kostenbasis bis Ende Jahr auf unter 17 Milliarden Franken zu senken.

Diverse Risiken, aber auch Chancen

Mit Blick auf das Geschäft in den nächsten Monaten gibt sich die CS-Leitung relativ vorsichtig. Die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum im zweiten Halbjahr 2018 seien zwar nach wie vor positiv. Geopolitische Entwicklungen und wachsende Spannungen in Bezug auf den Welthandel sowie die Auswirkungen der Änderungen in der Geldpolitik der Zentralbanken dürften jedoch für den Rest des Jahres 2018 zu "Phasen mit erheblicher Unsicherheit" führen, so die CS.

Die CS-Leitung sieht aber trotzdem Wachstumspotenzial vor allem in den Bereichen Vermögensverwaltung. Zudem sei man auf gutem Weg, die Zielvorgabe einer Rendite auf dem materiellen Eigenkapital (RoTE) für die Gruppe von 10-11% für 2019 zu erreichen.

uh/gab

(AWP)