CS mit Änderungen in der Geschäftsleitung - Lara Warner wird Chief Risk Officer

Wie die Grossbank am Dienstag weiter mitteilte, treten die Änderungen mit sofortiger Wirkung in Kraft. Alle drei Frauen werden direkt an den Konzernchef Tidjane Thiam berichten.

Während Warner bereits zuvor Mitglied der Konzernleitung war, werden Hudson und Poschung neu in das Führungsgremium aufgenommen. Poschung wird damit auf Peter Goerke folgen, der die Personalabteilung in den letzten drei Jahren geführt hat. Er werde aber auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Bank spielen, heisst es dazu.

Warner wiederum tritt mit ihrer Ernennung die Nachfolge von Jo Oechslin an, der auf eigenen Wunsch eine neuartige Rolle als Senior Advisor in der Bank übernehmen werde.

hr/uh

(AWP)