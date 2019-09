CS-Präsident Rohner fordert gemeinsame Cybersecurity-Anstrengungen

Sollte ein Cyberkrimineller in der Lage sein, in den Kern einer IT-Infrastruktur einzudringen und das Bankensystem für 48 Stunden zu blockieren, kann er "Chaos verursachen", warnte Rohner am Dienstagabend während einer Debatte des Efficiency Clubs in Zürich.

Der Kreis der Cyberkriminellen umfasst laut Rohner aber nicht nur Privatpersonen. Auch staatliche oder halbstaatliche Akteure würden versuchen, in die Computernetze der Banken zu gelangen. "Es gab immer wieder Versuche, in die Systeme einzudringen", erklärte Rohner.

"Wir müssen mit erheblichen Mitteln sicherstellen, dass dies nicht passieren kann", betonte der CS-Präsident. Doch selbst wenn alle Vorsichtsmassnahmen getroffen würden, bestehe ein Restrisiko.

"Deshalb brauchen wir die Zusammenarbeit aller Akteure der Branche in der Schweiz. Auch der öffentlichen Akteure und Infrastrukturbetreiber wie der SIX, um sicherzustellen, dass es kein systemisches Problem gibt", erklärte Rohner.

ra/rw

(AWP)