CS Real Estate Fund International will Kapital um 197 Mio Fr. erhöhen

Je bestehender Anteil werde ein Bezugsreicht zugeteilt. Jeweils 16 Rechte berechtigten zum Bezug eines neuen Anteils zu 1'095 Franken netto. Den Inventarwert beziffert CS auf 1'078,25 Franken je Anteil. Die Bezugsrechte könnten regelmässig vom 5. Juni bis 17. Juni 2019 ausserbörslich über die Credit Suisse AG gehandelt werden. Am 21. Juni 2019 werde die Anzahl der neuen Anteile bekannt gegeben. Abgerechnet werde per 26. Juni 2019.

Der CS REF International ist der CS zufolge der erste Schweizer Immobilienfonds, der weltweit direkt in Immobilien investiert. Er richte sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger. Der Anlagefokus liegt auf kommerziell genutzten, qualitativ guten Liegenschaften an attraktiven Standorten in Amerika, Asien-Pazifik sowie Europa (ohne Schweiz). Die Währungen in der Vermögensrechnung würden gegenüber dem Schweizer Franken grösstenteils abgesichert.

pre/rw

(AWP)