CS Real Estate Fund LogisticsPlus plant Kapitalerhöhung um bis zu 107 Mio Fr.

Die bisherigen Fonds-Anteilseigner können sich an der Kapitalerhöhung im Verhältnis 4 zu 1 beteiligen. Für jeden bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt, wobei vier zum Bezug eines neuen Anteils berechtigen. Ein ausserbörslicher Bezugsrechtshandel findet vom 24. Februar bis 4. März über die Credit Suisse statt.

Die Zeichnungsfrist für die 1,05 Millionen neu emittierten Papiere läuft vom 24. Februar bis zum 6. März 2020 um 12.00 Uhr (MEZ). Die Liberierung erfolgt per 13. März. Der Ausgabepreis per Liberierung wurde netto auf 102,00 Franken festgelegt, bei einem Nettoinventarwert von 100,42 Franken pro Anteil.

Die Fondsleitung hatte die Kapitalerhöhung bereits Mitte Januar angekündigt. Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden.

Der CS REF LogisticsPlus investiert den Angaben zufolge in Logistik- und logistiknahe Immobilien in der Schweiz und richtet sich an qualifizierte Investoren. Das Anlageziel des Fonds bestehe hauptsächlich in der langfristigen Substanzerstellung und -erhaltung sowie in der Ausschüttung der Erträge. Durch einen Börsengang soll der Fonds für das Publikum und somit auch für nichtqualifizierte Investoren geöffnet werden.

yr/uh

(AWP)