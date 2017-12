CS schreibt 2,3 Mrd CHF auf Steuergutschriften ab wegen US-Steuerreform

Dies habe einen minimalen Einfluss auf die regulatorische Kapitalposition, schreibt die Grossbank in einer Mitteilung vom Freitagabend. Es wird weiterhin davon ausgegangen, mit einem CET-1 Kapitalquotenziel von "über 12,5%" von 2018 bis 2020 zu operieren. Die am Investorentag gemachten Angaben bezüglich Gewinnausschüttung gelten unverändert, wie es zudem heisst.

Die Steuerreform werde sich positiv auf die US-Wirtschaft und die eigenen Aktivitäten in den USA auswirken, insbesondere in Bezug auf das Investment Banking. Im Hinblick auf die unmittelbaren Auswirkungen auf den effektiven Steuersatz sei zu beachten, dass die Reformen eine neue Steuer auf Dienstleistungen und Zinszahlungen an verbundene Unternehmen ausserhalb der USA einführen. Die Credit Suisse werde davon voraussichtlich im Jahr 2018 betroffen, was die US-Körperschaftsteuerschuld erhöhe.

ABSCHREIBER ERWARTET

In den Medien wurde bereits über einen möglichen Abschreiber bei Zustandekommen der Steuerreform spekuliert und eine Zahl von 2,1 Mrd CHF genannt. Auch die UBS dürfte davon betroffen sein, wie es hiess. Hier wurde ein möglicher Abschreiber auf 3 Mrd CHF beziffert.

Credit Suisse und UBS hatten in der Vergangenheit durch den Rückbau des US-Investmentbankings (Credit Suisse) respektive aufgrund der Subprime-Krise (UBS) hohe Verluste in den USA erlitten. Diese können sie in Form von Verlustvorträgen, welche die Steuerlast senkt, über mehrere Jahre geltend machen. Sinkt nun aber der Unternehmenssteuersatz, verringert sich auch der Wert der steuerlichen Verlustvorträge.

