CS schreibt Quartalsverlust - Geschäftsleitungsmitglieder treten ab

(Ergänzt mit Einzelheiten zu Nachfolge in der Geschäftsleitung) - Der Credit Suisse kommt das Archegos-Debakel teuer zu stehen. Die Grossbank stellt für das erste Quartal einen Vorsteuerverlust in der Höhe von 900 Millionen Franken in Aussicht. Risikochefin Lara Warner und Investment Bank-Chef Brian Chin verlassen die CS. Die Boni der Konzernleitung werden gekürzt.