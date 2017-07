CS Schweiz-Chef: Einsparungen auf Kurs - Stellenabbau zu zwei Dritteln umgesetzt

Die Grossbank Credit Suisse sieht sich mit ihren Kosteneinsparungen im Schweizer Geschäft auf Kurs. Die CS habe im Jahr 2015 angekündigt, dass etwa jede zehnte der 17'000 Stellen von den Massnahmen betroffen sei. "Ich würde sagen, zwei Drittel des Wegs sind heute absolviert.", sagte CS-Schweiz-Chef Thomas Gottstein in einem Interview in der "Basler Zeitung" vom Dienstag. Die CS Schweiz wolle jedes Jahr 3% effizienter werden - das seien Kosteneinsparungen von netto rund 100 Mio CHF pro Jahr, so Gottstein.