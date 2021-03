CS-Turbulenzen um "Greensill"-Fonds haben personelle Folgen

Die Credit Suisse kündigte die Suspendierung der drei Mitarbeitenden des CS Asset Management in einer internen Mitteilung vom Mittwoch an, die AWP vorliegt. Eine Begründung gibt sie darin nicht an. Gemäss einem Bericht des Portals "Finews" war Degen einer der "Architekten" der "Lieferketten-Finanzierungsfonds", welche die CS gemeinsam mit der inzwischen insolventen Gesellschaft Greensill Capital angeboten hatte.

Auflösung geht voran

Die CS hatte vergangene Woche mitgeteilt, die vier "Greensill-Fonds" mit Vermögen von rund 10 Milliarden Dollar aufzulösen. Sie hatte dies mit "Bewertungsunsicherheiten" begründet, zudem war sie in Schwierigkeiten geraten, neue Investitionen in die Fonds zu versichern - offenbar sprangen Versicherungsgesellschaften ab.

Auch die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma interessiert sich für den Fall, wie ein Sprecher auf AWP-Anfrage bestätigte. So sei die Aufsichtsbehörde im Kontext des "Greensill-Falles" mit der CS in Kontakt, sie stehe aber auch in Kontakt mit den Partnerbehörden.

Mittlerweile hat die Grossbank in einer ersten Zahlung knapp 3,1 Milliarden Dollar an die Investoren der "Supply Chain Finance Fonds" zurückgezahlt, wie einem Dokument an die Investoren zu entnehmen ist, das AWP ebenfalls vorliegt.

Weitere Fonds ausgesetzt

Daten für weitere Auszahlungen werden in dem Dokument allerdings nicht genannt: Die verbleibenden Liquidationserlöse sollten "so schnell wie möglich" ausgezahlt werden, heisst es lediglich. Neben den betroffenen Fonds hat das CS Asset Management zudem vier weitere CS-Fonds vom Handel ausgesetzt, die ihrerseits einen Teil ihrer Vermögen in die CS-"Greensill"-Fonds investiert hatten.

Bei den "Lieferketten-Finanzierungsfonds" geht es darum, mit der Vorfinanzierung von Forderungen von Lieferanten an Unternehmen eine Rendite zu erzielen. Neben der Credit Suisse hatte vergangene Woche auch der Zürcher Asset Manager GAM mitgeteilt, seinen "Greensill-Fonds" im Umfang von 842 Millionen aufzulösen.

Inkasso in Australien

Offen bleibt derweil auch die Rückzahlung eines Kredits über rund 140 Millionen Dollar, den die CS der inzwischen insolventen Greensill Capital gewährt hatte. Zwar soll der Kredit mit Sicherheiten unterlegt sein. Allerdings hatten Anwälte laut der "Financial Times" bereits erklärt, dass der Kredit wohl nicht zurückgezahlt werden könne.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hat die CS nun Experten des Unternehmens McGrathNicol beigezogen. Sie sollen als Inkassobeauftragte in Australien dabei helfen, die Kreditsumme von dem Unternehmen zurückzuerhalten, das in Australien sowie in Grossbritannien Insolvenzschutz beantragt hat.

Offenbar stand der Kredit im Zusammenhang mit der Beratung durch die Credit Suisse für einen möglichen Börsengang von Greensill. Laut einem vom Reuters zitierten Insider wurde der 140 Millionen-Kredit an das britisch-australische Finanzunternehmen in der Erwartung des Börsengangs gewährt.

Insolvenzverfahren

Die vom Australier Lex Greensill gegründete Greensill Capital hatte sich am Montag in Grossbritannien in ein Insolvenzverfahren geflüchtet, nachdem bereits in den vergangenen Wochen kritische Medienberichte rund um das Unternehmen erschienen waren. So soll Greensill eng mit dem Imperium des Stahlunternehmer Sanjeev Gupta verbunden sein - dessen Unternehmen sollen sich stark auf die Lieferketten-Finanzierung von Greensill gestützt haben.

Vergangene Woche war auch die deutsche Greensill Bank, eine Tochter der Greensill Capital, von der Finanzaufsicht Bafin geschlossen worden. Auch die deutsche Staatsanwaltschaft ermittelt - offenbar geht es um den Vorwurf der Bilanzfälschung.

tp/uh

(AWP)