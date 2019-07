CS verliert Team von Vermögensberatern in Italien an Deutsche Bank

(Meldung durchgehend mit Bestätigung und Stellungnahme der Credit Suisse ergänzt) - Die Credit Suisse (CS) verliert ein Team in der Vermögensverwaltung in Italien an die Deutsche Bank. Insgesamt verlassen "rund ein Dutzend Mitarbeitende" die Schweizer Grossbank, wie die CS am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Financial Times" (FT) bestätigte.