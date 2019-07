CS-Vermögensverwaltungschef will Wachstumsmärkte stärker bearbeiten

Der neue Chef der CS-Vermögensverwaltung, Philipp Wehle, will neue Wachstumsinitiativen vorantreiben. So will er sich stärker auf die Wachstumsmärkte in Subsahara-Afrika, Zentralasien und Brasilien konzentrieren. "Diese Märkte, die wachsende Unternehmervermögen verzeichnen, werden einer der Schwerpunkte sein, die wir ausbauen wollen.", sagte Wehle in einem Interview mit der "Handelszeitung" (Vorabdruck der Ausgabe vom 18.7.2019).