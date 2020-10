CS will im nächsten Jahr Aktien für mindestens 1,0 Mrd Fr. zurückkaufen

Im Gesamtjahr 2021 werde dabei ein Rückkauf von mindestens 1,0 Milliarde Franken erwartet - entsprechende Markt- und Wirtschaftsbedingungen allerdings vorausgesetzt, wie eingeschränkt wird. Die Aktienrückkäufe würden voraussichtlich im Januar 2021 beginnen, so die Grossbank. Das letzte Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden war kurz nach Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 28,5 Millionen Titel im Wert von 325 Millionen zurückgekauft worden.

Die Bank hatte bekanntlich auf Geheiss der Finma die Dividendenauszahlung für das Geschäftsjahr 2019 zweigeteilt. Die erste Hälfte von 0,1388 Franken pro Aktie war bereits im Frühling bewilligt bzw. ausbezahlt worden, über die zweite Hälfte wird an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 24. November abgestimmt. "Wir sind gut kapitalisiert und für ein weiteres Bilanzwachstum gut positioniert. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass wir die Auszahlung der zweiten Hälfte unserer Dividende für 2019 vorschlagen können und weitere Reserven für eine um 5 Prozent höhere Dividende 2020 für unsere Aktionäre bilden", sagte CEO Thomas Gottstein in der Medienmitteilung.

Für das Gesamtjahr 2021 rechnet die Bank laut den Angaben mit einer Kapitalausschüttung an die Aktionäre von insgesamt rund 1,8 bis 2,3 Milliarden Franken im Rahmen des geplanten Aktienrückkaufprogramms und einer erwarteten Dividende für 2020 von rund 765 Mio Millionen Franken.

uh/gab

(AWP)