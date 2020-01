Der Event-Konzern CTS Eventim kauft zwei Schweizer Unternehmen und bündelt dort seine Aktivitäten. CTS übernehme jeweils 60 Prozent der Anteile an Gadget Entertainment sowie Wepromote Entertainment, teilte das MDax -Unternehmen am Freitag in München mit. Damit sichert sich CTS Eventim unter anderem das Open Air St. Gallen.