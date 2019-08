Bei der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream hat es am Dienstag eine Razzia gegeben. Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft sagte, dies sei "im Rahmen des Verfahrenskomplexes um die Cum-Ex-Geschäfte" geschehen. Die Deutsche Börse betonte, sie kooperiere vollumfänglich mit den Behörden. Die Aktie der Deutschen Börse verlor am Mittag 1,5 Prozent in einem etwas festeren Gesamtmarkt und bildete das Schlusslicht im Dax.