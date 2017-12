CVS will US-Krankenversicherer Aetna schlucken - 69-Milliarden-Deal

(Details, Marktreaktion, Hintergrund) - Mega-Deal im US-Gesundheitssektor: Die Drogerie- und Apothekenkette CVS will den Krankenversicherer Aetna für rund 69 Milliarden Dollar (58 Mrd Euro) übernehmen. Eine entsprechende Einigung gaben die US-Konzerne in der Nacht auf Montag bekannt. CVS will demnach 207 Dollar je Aetna-Aktie zahlen. 145 Dollar sollen bar fliessen, der Rest in eigenen Anteilscheinen.