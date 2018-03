Dachverband der Notenbanken: Bargeld bei Sparern weiter beliebt

Bargeld bleibt laut einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) bei Sparern trotz immer neuer Möglichkeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehr beliebt. "In vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften hat die Nachfrage nach Bargeld seit der grossen Finanzkrise zugenommen", heisst es in einer Studie des in Basel ansässigen Dachverbands der führenden Notenbanken, die am Sonntag veröffentlicht wurde. Einen weiteren Grund für die wachsende Beliebtheit von Bargeld sehen die Autoren auch bei den aktuell niedrigen Zinssätzen.