Dänische FLSmidth an Tagebaugeschäft von Thyssenkrupp interessiert

Der dänische Anlagenbauer FLSmidth & Co ist an Teilen der Industrieanlagensparte von Thyssenkrupp interessiert. Es gebe Gespräche über einen Kauf des Geschäfts mit Tagebauanlagen, teilte das Unternehmen am Freitag in Kopenhagen mit. Die Verhandlungen seien in einer nicht-bindenden Phase und es gebe keine Gewähr, dass es zu einer Transaktion kommen werde.