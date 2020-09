Dänisches Bettenlager: Corona-Krise hilft Möbelhändler Jysk

Trotz der Schliessung vieler Geschäfte während der Corona-Krise hat der dänische Einrichtungshändler Jysk in den vergangenen zwölf Monaten deutlich mehr Möbel und andere Produkte verkaufen können. Das Unternehmen erzielte im von September 2019 bis August 2020 laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 4,1 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montag mitteilte.