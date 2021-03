Dätwyler-CEO sieht "sehr komfortable Auftragslage"

Der Industriekonzern Dätwyler will im laufenden Jahr wachsen und dabei die Marge auf Stufe EBIT leicht auf 15 Prozent steigern. Dätwyler-Chef Dirk Lambrecht bestätigte in einem Interview mit "The Market" (Online am 30.03.) die entsprechenden Prognosen vom Februar. Dabei seien diese mit Blick auf die nach wie vor vorhandenen Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie vorsichtig formuliert worden.