Dätwyler-Chef stellt Komponentenhandel auf den Prüfstand

Bei den Technical Components habe man viele Massnahmen getroffen, um den Margenrückgang aufzuhalten, was aber nicht funktioniert habe, so Lambrecht. "Daher beschlossen wir im vergangenen Jahr, das Geschäft zielgerichtet auf Kundengruppen und -bedürfnisse zu segmentieren, wie wir es bei Sealing Solution schon lange tun." Dätwlyer besitze die Kompetenzen, um den Bereich voranzubringen.

Wie es mit dem Bereich weitergeht, entscheidet sich anhand dessen Resultate für das Jahr 2018. "Auf dieser Basis werden wir Rückschlüsse ziehen und im August 2019 bei der Publikation des Halbjahresergebnisses mehr zum weiteren Vorgehen sagen", sagte der Firmenchef. Entweder es gelingt der Turnaround, oder die Division wird verkauft.

2018-Ziele bestätigt

Trotz stärkerem Gegenwind am Markt hält Dätwyler an den Prognosen für 2018 fest. "Wir peilen weiterhin 4 bis 8 Prozent mehr Umsatz und eine operative Marge von 12 bis 15 Prozent an", sagte Lambrecht. "Werden die negativen Einflüsse noch stärker, ist es eher die untere Hälfte der Bandbreite."

Demgegenüber sei das Umsatzziel 2020 von 2 Milliarden Franken schon lange nicht mehr so kommuniziert worden. Denn ohne Grossübernahmen sei es nicht zu realisieren und Dätwyler konzentriere sich eher auf Ergänzungsakquisitionen. Im Jahr 2017 hatte Dätwyler einen Umsatz in Höhe von 1,3 Milliarden erreicht.

Derzeit sei man daran, das Budget 2019 auszuarbeiten. "Allein durch die zwei Akquisitionen im September wird der Umsatz wachsen. Wir wollen aber auch die organischen Fortschritte beschleunigen, und zwar rascher als der Durchschnitt der jeweiligen Marktsegmente." So wurde in besonders in die Pharmadivision viel investiert und darüber hinaus würden Übernahmen in der Grössenordnung von 20 bis 50 Millionen Franken Umsatz geprüft.

