Dätwyler legt an Tempo zu und erhöht Margenziel - Klar höhere Dividende

(Zusammenfassung) - Dätwyler hat einen Gang höher geschaltet. Das Industrieunternehmen hat im Geschäftsjahr 2017 das Wachstumstempo gegenüber dem Vorjahr beschleunigt und will in dieser Hinsicht auch im laufenden Jahr weiter zulegen. Zum zweiten Mal in Folge wurde zudem das Ziel für die operative Gewinnmarge erhöht. Dank eines deutlich höheren Reingewinns soll auch eine um über einen Drittel höhere Dividende ausgeschüttet werden.