Beim Industriekonzern Dätwyler kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Judith van Walsum soll an der kommenden Generalversammlung vom 16. März 2022 als Vertreterin der Publikumsaktionäre in das Gremium gewählt werden. Sie ist seit 2018 Finanzchefin und Leiterin IT bei Roche Diabetes Care.