Am Donnerstag soll es erneut eine Betriebsversammlung geben, um die Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten. Anders als in den Vorwochen sagte der Betriebsrat jedoch nicht sofort im Anschluss an die Gespräche alle Überstunden am nächsten Samstag ab.

Die Verhandlungen drehen sich um die Frage, welche Rolle das Hauptwerk von Daimler nach dem schrittweisen Umstieg auf die Elektroauto-Produktion spielen soll und welche Zugeständnisse die Beschäftigten dafür machen müssen./eni/DP/jha

(AWP)