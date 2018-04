Daimler kann beim Absatz von Mercedes-Benz weiter auf chinesische Kunden bauen

Einen deutlichen Rückgang bei der Kleinwagenmarke Smart konnte die Stammmarke Mercedes-Benz mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 237 307 Autos wettmachen. Den grössten Schub lieferte dabei weiter China mit einem Anstieg um 17,2 Prozent. In den übrigen Märkten wie etwa Deutschland (+1,3%) wuchs der Absatz entweder deutlich weniger stark oder ging wie in den USA zurück.

Im ersten Quartal legten die Verkäufe der Hausmarke um 6 Prozent zu, es war damit das absatzstärkste Vierteljahr der Unternehmensgeschichte. Am beliebtesten sind auch bei den Schwaben derzeit die Stadtgeländewagen (SUVs) - in den ersten drei Monaten kletterte ihr Absatz um 12,5 Prozent und machte damit einen Anteil von fast 36 Prozent am Gesamtverkauf der Marke mit dem Stern aus.

Die heimischen Rivalen BMW und Audi haben noch keine weltweiten Absatzzahlen für den März veröffentlicht./men/das

