Nach mehreren schwachen Monaten hat der Autobauer Daimler im November den US-Verkauf von Mercedes-Benz-Pkw wieder leicht steigern können. Im vergangenen Monat verkaufte der Dax -Konzern in den USA 31 022 Personenwagen mit dem Stern, das waren 0,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte.