Die am Kapitalmarkt vielbeachtete Marge in der Pkw-Sparte Mercedes-Benz sank um 1,6 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern ging unerwartet kräftig um 22 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro zurück. Der Autokonzern gab neben den Sonderkosten viel Geld für neue Modelle und neue Technik wie Elektroantriebe aus. In der ebenfalls wichtigen Trucksparte lief es hingegen besser als im Vorjahr./men/stk

(AWP)