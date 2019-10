Daimler-Lastwagen-Vorstand stellt Fahrplan für CO2-neutrale Ziele vor

Daimler hat für sein Lastwagen-Geschäft am Freitag in Berlin seinen nach eigenen Angaben sehr ehrgeizigen Fahrplan zum CO2-neutralen Transport am Freitag in Berlin vorgestellt. "Es ist unsere Ambition, dass bis 2039 alle unsere Neufahrzeuge in Europa "tank-to-wheel" - also im Fahrbetrieb - CO2-neutral sein sollen", kündigte Martin Daum, Chef von Daimler Trucks & Buses, an. Bis 2022 will das Unternehmen in Japan, USA und Europa auch batteriebetriebene Serienfahrzeuge anbieten. Das ultimative Ziel sei ein CO2-neutraler Transport auf den Strassen bis 2050, teilte der Nutzfahrzeug-Hersteller mit. Dieses Ziel liege nur zwei Modell-Zyklen entfernt.