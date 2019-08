Daimler legt mit Mercedes-Benz-Absatz dank neuen Kompaktmodellen stark zu

Der Autobauer Daimler startet nach einem mauen ersten Halbjahr mit starken Verkäufen in den Rest des Jahres. Im Juli verkaufte der Stuttgarter Dax-Konzern von der Stammmarke Mercedes-Benz 188 857 Autos und damit 12,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Neben dem Plus von 13 Prozent im grössten Einzelmarkt China trugen auch Nordamerika und Europa mit kräftigem Wachstum dazu bei.