Der Autobauer Daimler hat im Januar in den USA einen Absatzeinbruch erlitten. Die Verkäufe seien insgesamt um 13,8 Prozent auf 23 804 Fahrzeuge gesunken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Chef von Mercedes-Benz USA, Dietmar Exler, zeigte sich aber optimistisch, in den kommenden Monaten mit neuen Modellen das Ruder herumreissen zu können.