Daimler mit kräftigem Absatzplus auf dem US-Markt

Der Autobauer Daimler hat im August kräftig auf dem US-Markt zugelegt. Die Mercedes-Benz-Verkäufe legten im Jahresvergleich um 21,8 Prozent auf 24 771 Fahrzeuge zu, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Atlanta mitteilte. Inklusive der Marken Vans und Smart ergab sich ein Absatzanstieg von 24,9 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf liegt die Absatzstatistik des Konzerns aber weiter mit knapp einem Prozent im Minus, da es in den Vormonaten teilweise starke Rückschläge gegeben hatte./hbr/fba