Daimler rechnet mit 'positivem' 2021 - 2020 überraschend erfolgreich

Die aktuellen Halbleiter-Engpässe und Beeinträchtigungen durch Covid-19 würden zwar voraussichtlich das erste Quartal 2021 beeinflussen. Angesichts der anhaltenden und erfolgreichen Kostendisziplin im vierten Quartal und einer erwarteten guten Marktnachfrage ist Daimler aber dennoch optimistisch. Allerdings stehen die Aussagen unter der Annahme, dass keine weiteren Auswirkungen durch Covid-19 bedingte Lockdowns eintreten.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Daimler-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu/he

(AWP)