Daimler sieht Ziele durch neue Corona-Welle vorerst nicht gefährdet

Trotz drastisch gestiegener Corona-Fallzahlen und Teil-Lockdowns in vielen Ländern sieht der Autobauer Daimler seine neuen Ziele für 2020 bislang nicht in Gefahr. "Noch läuft der Markt für uns. Aber selbstverständlich beobachten wir das ganz genau", sagte Vorstandschef Ola Källenius am Freitag bei einer digitalen Branchenveranstaltung des "Handelsblatts". Anders als im Frühjahr könnten Kunden in den betroffenen Ländern derzeit Autos beim Händler abholen und auch zulassen. Sollte sich das ändern, könne man schnell reagieren. "Aber bis jetzt ist das nicht der Fall. Wir sind allerdings sehr wachsam", sagte Källenius.