Daimler startet mit schwächerem Mercedes-Absatz ins Jahr

Ein schwaches Geschäft in Europa und den USA hat dem Daimler-Konzern einen mauen Jahresstart beim Autoverkauf eingebrockt. Weltweit verkaufte die Hausmarke Mercedes-Benz im Januar 180 539 Wagen und damit 6,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte.