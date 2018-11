Daimler-Tochter MyTaxi startet Service mit elektrischen Trottinetts in Lissabon

Der Fahrdienstleister MyTaxi hat am Dienstag in einem neuen Projekt den Verleih von E-Scootern in Lissabon gestartet. Mit den elektrisch betriebenen Trottinetts will die Daimler-Tochter eine neue Zielgruppe ansprechen und das Kerngeschäft mit der Vermittlung von Taxifahrten per App erweitern.