Daimler Truck: Hätten ohne Chipmangel hervorragende Jahre

Die Versorgungsengpässe bei Mikrochips werden sich aus Sicht des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck auch im kommenden Jahr ernsthaft auswirken. "Der Mangel in der Industrie ist weiterhin da", sagte Finanzvorstand Jochen Goetz am Freitag in Frankfurt nach der Börseneinführung seines Unternehmens.