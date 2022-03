Daimler Truck zuversichtlich für neues Jahr - Ergebnisausblick steht

(Ausführliche Fassung) -ECHTERDINGEN (awp international) - Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck geht trotz des Ukraine-Kriegs und Problemen in der Chipversorgung selbstbewusst in sein erstes eigenständiges Jahr. Das Management um Chef Martin Daum rechnet damit, dass die Lieferketten von Daimler Truck durch den Krieg nicht signifikant beeinflusst werden, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Zwar werde die Halbleiterknappheit vor allem im ersten Quartal noch den Absatz belasten. Insgesamt sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den wichtigsten Märkten aber weiter normalisieren.