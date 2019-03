Daimler Trucks übernimmt US-Spezialisten für autonomes Fahren

Daimlers Truck-Sparte treibt die Entwicklung von automatisiert fahrenden Lastwagen mit einem neuen Partner in den USA voran. Der Stuttgarter Konzern übernimmt dazu die Mehrheit an Torc Robotics, einem Unternehmen aus Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia, das auf autonome Fahrzeugsysteme spezialisiert ist. Gemeinsam wollen beide innerhalb der nächsten zehn Jahre serienreife Level-4-Lastwagen in den USA auf die Strasse bringen, wie Daimler am Freitag mitteilte. Level 4 ist das sogenannte vollautomatisierte Fahren, die zweithöchste Stufe auf dem Weg zum komplett autonomen Fahren.