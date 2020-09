Der Automobilkonzern Daimler hat im August weniger Pkw der Marke Mercedes-Benz an den Grosshandel abgegeben als im Vorjahresmonat. So sank der Absatz um 7,4 Prozent auf 168 710 Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Damit fiel das Minus grösser aus als im Vormonat, als zwei Prozent weniger abgesetzt wurde.