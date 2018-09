Daimler will Grossteil der Testfahrten auf neues Gelände ziehen

Der Autohersteller Daimler will einen Grossteil seiner Testfahrten von der Strasse auf sein neues Testgelände in Immendingen ziehen. "Wir wollen bis zu 80 Prozent der Erprobungsfahrten, die wir bislang auf öffentlichen Strassen in Süddeutschland fahren, hierher verlagern", sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche am Mittwoch bei der Einweihung des neuen Prüf- und Technologiezentrums. Das bringe auch mehr Sicherheit.