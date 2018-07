Daimler will mit eCitaro stufenweise Verbrenner-Busse ablösen

(Ausführliche Fassung) - Daimler setzt bei seinen Elektrobus-Plänen auf schnelle Fortschritte in der Batterietechnik - und auf die Brennstoffzelle. Mit einer Kombination aus beidem werde es in einigen Jahren gelingen, herkömmliche Stadtbusse mit Verbrennungsmotor nahezu vollständig zu ersetzen, betonte der Konzern am Dienstag bei der Präsentation des neuen eCitaro in Mainz. Das ist der erste komplett batteriebetriebene Stadtbus von Mercedes-Benz, der Ende des Jahres im Werk in Mannheim in Serie gehen soll.